Tempestade atinge 95% dos municípios de MS

Um alerta de tempestade foi emitido nesta sexta-feira (11) pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Mato Grosso do Sul (Cedec/MS) onde dizia que 95% dos municípios sul-mato-grossenses seriam atingidos pelas fortes chuvas.

O documento toma como base aviso meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso teve início às 15h45 e se encerra às 23h59.

Chuvas e ventos intensos que podem chegar a 60 quilômetros por hora vão atingir as regiões Centro, Leste, Sul, Sudoeste e Norte do Estado. A região do Pantanal também será afetada. De acordo com o aviso há risco de queda de granizos, assim como estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Os municípios que podem ser afetados são: Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã e Campo Grande.

Na lista ainda estão os municípios de Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Figueirão, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí e Juti.

Os outros municípios atingidos serão, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, São Gabriel do Oeste, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.

Orientações da Defesa Civil

A Defesa Civil orienta a população a não procurar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros Militar pelo número 193.

