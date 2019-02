Céu segue nublado e previsão é de chuva em Campo Grande

A quarta-feira (6) amanheceu com céu totalmente nublado, fresco e com possibilidades de pancadas de chuva durante o dia. O tempo segue assim até amanhã (7), com pouca umidade e muito calor, trazendo chuvas isoladas em diversas regiões do estado.

O clima permanece ameno, mas nos próximos dias as temperaturas voltam a subir e o calor a ficar intenso. Em Campo Grande, a mínima para hoje é de 20ºC e máxima 27ºC, já no estado fica na casa dos 19ºC a 35ºC.

