Lama em Bonito deve ser debatida no Senado

O senador Nelsinho Trad apresentou nesta segunda-feira (8) documento, para solicitar audiência pública no Senado sobre o impacto ambiental causado nos rios de Bonito por plantações, construções irregulares e estradas feitas em áreas de preservação ambiental. “É importante ouvir todas as partes para saber realmente como resolver. O problema existe, a transparência das águas que sempre foram características de Bonito agora desaparece sempre que chove um pouco mais forte, e a lama demora cada vez mais para se dissipar”, destacou.

Entre as causas para a turbidez das águas, segundo moradores da região, estão o crescimento agrícola desordenado (em cinco anos a área de plantio praticamente dobrou), os drenos escavados pelos agricultores para escoar a água dos brejos da região, as estradas construídas há mais de 30 anos que já não atendem à demanda, o desmatamento de dois mil hectares nos últimos sete anos, a fiscalização deficitária e, além do turismo em Bonito, que vem crescendo a cada ano, passando de 80 mil há 10 anos para 240 mil pessoas por ano.

Já preocupado com a preservação ambiental, o senador lembrou que o Governo do Estado publicou decretou a preservação dos recursos hídricos naquela região com o intuito de reduzir o impacto do acarreamento de sedimentos aos rios e córregos, principalmente no período de chuvas e evitar maiores prejuízos ao meio ambiente e atividades econômicas coexistentes em Bonito e Jardim, como a agricultura e o turismo.

O secretário de Indústria, Turismo e Comércio de Bonito, Augusto Barbosa Mariano, também explicou ao senador sobre projeto protocolado na Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) em dezembro de 2018 para liberação de R$ 8 milhões para obras em Bonito. Esse empreendimento servirá para construção de caixas de retenção para dar vazão às águas das chuvas das estradas, recuperação das matas ciliares, fechamento de Áreas de Preservação Ambiental e readequação das estradas para a demanda atual e peso dos veículos. “Vamos tentar conseguir a liberação deste recurso e assim garantir que as medidas emergenciais sejam executadas em Bonito”, afirmou o senador.

O pedido de audiência protocolado deverá ser avaliado nesta semana e, ainda, não há data definida.

