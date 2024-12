Cidade do Natal terá apresentação do "Coral em Sintonia" nesta segunda

A magia do Natal será celebrada com a apresentação do "Coral em Sintonia", nesta segunda-feira (16), a partir das 19h, na Cidade do Natal. O grupo, uni os corais dos projetos PCIU e Compondo Talentos.

O PCIU (Projeto Coral Infantojuvenil) é uma ação de extensão e pesquisa da UFMS que traz a proposta de ensinar música a crianças e adolescentes por meio do canto coral. Participam do coro crianças e adolescentes, e também os acadêmicos e egressos do curso de Licenciatura em Música da UFMS, que atuam como monitores bolsistas, instrumentistas e estagiários – o que os torna mais capacitados para o mercado de trabalho e impulsiona a produção de novas pesquisas na área.

O projeto Compondo Talentos, tem como objetivo principal democratizar o acesso à educação musical e promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e simpatizantes com a prática. Através do canto coral, os participantes exploram a musicalidade, aprimoram suas habilidades vocais e ampliam seus horizontes culturais.

Com um repertório diversificado, que inclui canções natalinas e clássicos da música brasileira, o "Coral em Sintonia" promete emocionar e contagiar o público.

Serviço:

Evento: Coral em Sintonia

Data: 16 de dezembro de 2024 (segunda-feira)

Horário: A partir das 18h

Local: Cidade do Natal

Entrada: Franca

