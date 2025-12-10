Colônia de Férias da Cidade Dom Bosco realiza atividades para crianças e adolescentes

A Cidade Dom Bosco inicia mais uma edição da tradicional Colônia de Férias, reunindo crianças e adolescentes em uma programação que segue até o dia 18 de dezembro. Com atividades voltadas aos públicos de 6 a 11 anos e de 12 a 18 anos, a iniciativa promove convivência, lazer, formação humana e a vivência de valores salesianos.



Neste ano, todas as atividades são inspiradas no tema da Estreia 2026. “Fazei tudo o que Ele vos disser”, orientando a semana para atitudes de cuidado mútuo, solidariedade e serviço ao próximo. Para o coordenador da Cidade Dom Bosco, Fernando Melgar, a Colônia revela a essência da missão salesiana.



“A Colônia de Férias é mais do que um período de lazer. É uma extensão da nossa proposta educativa, que integra alegria, convivência e formação de valores. Quando vemos nossos educandos brincando, colaborando e se cuidando uns aos outros, percebemos o quanto esse trabalho transforma vidas”, pontuou.



As crianças iniciaram a Colônia de Férias no dia 8, com momentos de integração conduzidos pelos educadores. A semana inclui atividades recreativas, dinâmicas coletivas e convivência. No dia 9, ocorreu uma manhã de brincadeiras colaborativas na Cidade Dom Bosco, seguida de confraternização em parceria com a Sorveteria Crystal.



Em 10 de dezembro, o grupo participa de uma sessão de cinema no Cinevision, assistindo a um filme que aborda valores como empatia, respeito e superação. No dia 11, as crianças vivem uma manhã de diversão com brinquedos infláveis no Centro Juvenil da Paróquia São João Bosco, reforçando o equilíbrio entre lazer, cooperação e responsabilidade. A programação infantil encerra no dia 12, com um dia de piscina e convivência saudável na AABB, marcado por gratidão e alegria pela caminhada de 2025.



As atividades para adolescentes começam em 15 de dezembro, com brincadeiras cooperativas e dinâmicas de fortalecimento de vínculos no pátio do PCAF. Em 16 de dezembro, o grupo vai ao Cinevision para uma sessão de cinema e conversa sobre escolhas, amizade e impacto das atitudes no coletivo.



A diversão continua em 17 de dezembro, com brinquedos infláveis e momentos de integração no Centro Juvenil da Paróquia São João Bosco. O encerramento acontece em 18 de dezembro, novamente na AABB, com banho de piscina e atividades que reforçam o autocuidado, a vida comunitária e o espírito fraterno.



Fundada há 64 anos, a Cidade Dom Bosco é uma organização sócio assistencial que atende preferencialmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, estendendo suas ações ao grupo familiar do seu público-alvo, na cidade de Corumbá/MS. Atualmente a organização desenvolve três programas sociais, sendo eles o Programa Crianças e Adolescentes Felizes (PCAF), Programa Adoção a Distância e o Programa Adolescente Aprendiz.



As ações da organização buscam a prevenção de situações de riscos, por meio de aquisições e desenvolvimento de habilidades, proporcionando fortalecimento de vínculos familiares e comunitários por meio da oferta de oficinas de geração de renda, culturais, esportivas, lazer, inserção no mercado de trabalho e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).



Centrada na pedagogia de Dom Bosco, nos valores cristãos, a Cidade Dom Bosco oferece serviços à população assegurando que todos que buscam pelas atividades desenvolvidas, sejam respeitados em suas individualidades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também