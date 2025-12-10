Menu
Colônia de Férias da Cidade Dom Bosco realiza atividades para crianças e adolescentes

A programação acontece de 8 a 18 de dezembro e reúne integração, lazer e formação humana

10 dezembro 2025 - 13h23Da redação, com assessoria
Foto: Divulgação Foto: Divulgação  
A Cidade Dom Bosco inicia mais uma edição da tradicional Colônia de Férias, reunindo crianças e adolescentes em uma programação que segue até o dia 18 de dezembro. Com atividades voltadas aos públicos de 6 a 11 anos e de 12 a 18 anos, a iniciativa promove convivência, lazer, formação humana e a vivência de valores salesianos.

Neste ano, todas as atividades são inspiradas no tema da Estreia 2026.  “Fazei tudo o que Ele vos disser”, orientando a semana para atitudes de cuidado mútuo, solidariedade e serviço ao próximo. Para o coordenador da Cidade Dom Bosco, Fernando Melgar, a Colônia revela a essência da missão salesiana.

“A Colônia de Férias é mais do que um período de lazer. É uma extensão da nossa proposta educativa, que integra alegria, convivência e formação de valores. Quando vemos nossos educandos brincando, colaborando e se cuidando uns aos outros, percebemos o quanto esse trabalho transforma vidas”, pontuou.


As crianças iniciaram a Colônia de Férias no dia 8, com momentos de integração conduzidos pelos educadores. A semana inclui atividades recreativas, dinâmicas coletivas e convivência. No dia 9, ocorreu uma manhã de brincadeiras colaborativas na Cidade Dom Bosco, seguida de confraternização em parceria com a Sorveteria Crystal.

Em 10 de dezembro, o grupo participa de uma sessão de cinema no Cinevision, assistindo a um filme que aborda valores como empatia, respeito e superação. No dia 11, as crianças vivem uma manhã de diversão com brinquedos infláveis no Centro Juvenil da Paróquia São João Bosco, reforçando o equilíbrio entre lazer, cooperação e responsabilidade. A programação infantil encerra no dia 12, com um dia de piscina e convivência saudável na AABB, marcado por gratidão e alegria pela caminhada de 2025.


As atividades para adolescentes começam em 15 de dezembro, com brincadeiras cooperativas e dinâmicas de fortalecimento de vínculos no pátio do PCAF. Em 16 de dezembro, o grupo vai ao Cinevision para uma sessão de cinema e conversa sobre escolhas, amizade e impacto das atitudes no coletivo.


A diversão continua em 17 de dezembro, com brinquedos infláveis e momentos de integração no Centro Juvenil da Paróquia São João Bosco. O encerramento acontece em 18 de dezembro, novamente na AABB, com banho de piscina e atividades que reforçam o autocuidado, a vida comunitária e o espírito fraterno.


Fundada há 64 anos, a Cidade Dom Bosco é uma organização sócio assistencial que atende preferencialmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, estendendo suas ações ao grupo familiar do seu público-alvo, na cidade de Corumbá/MS. Atualmente a organização desenvolve três programas sociais, sendo eles o Programa Crianças e Adolescentes Felizes (PCAF), Programa Adoção a Distância e o Programa Adolescente Aprendiz.


As ações da organização buscam a prevenção de situações de riscos, por meio de aquisições e desenvolvimento de habilidades, proporcionando fortalecimento de vínculos familiares e comunitários por meio da oferta de oficinas de geração de renda, culturais, esportivas, lazer, inserção no mercado de trabalho e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).


Centrada na pedagogia de Dom Bosco, nos valores cristãos, a Cidade Dom Bosco oferece serviços à população assegurando que todos que buscam pelas atividades desenvolvidas, sejam respeitados em suas individualidades.

