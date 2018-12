Confira o que abre e fecha no feriado

Saiba Mais Geral Associação Comercial orienta sobre o funcionamento do comércio no fim de ano

Os últimos dias do ano terão alterações em vários serviços de Campo Grande. Enquanto os órgãos públicos fecham e os servidores ficam de folga, alguns serviços continuam abertos como Depacs e UPAs. O comércio no centro da cidade e shoppings terão alteração de horário.

Órgãos Públicos

Na Assembleia Legislativa e Câmara Municipal não haverá sessões, que vão voltar à normalidade em fevereiro. As repartições da Prefeitura Municipal de Campo Grande não haverá expediente no dia 1º de janeiro, Ano Novo.

Judiciário

Entre os dias 20 de dezembro e 6 de janeiro não haverá expediente no Poder Judiciário. No entanto, o plantão funcionará normalmente para casos considerados urgentes como: mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de buscas e apreensão e aqueles que exijam providência imediata. O telefone do Plantão Judiciário de 2ª Instância, é o (67) 99120-0618.

O Ministério Público Estadual (MPE-MS) e a Defensoria Pública também estarão com as atividades suspensas e os contatos dos plantões podem ser acessados aqui.

Serviços de Saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionam normalmente e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) ficam abertas 24 horas por dia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e as viaturas também funcionam no feriado.

Comércio

O comércio da capital está funcionando da seguinte maneira: no último dia do ano (31), os consumidores podem ir às compras das 8h às 16h.

Em todos os domingos do mês, exceto no dia 30, o horário é das 9h às 18h. Dia 1° não irá funcionar e no dia 2, deverá funcionar normalmente.

Lotéricas

Para os moradores que querem apostar na Mega da Virada, que deve pagar prêmio de R$ 280 milhões, poderá fazer seu jogo até às 15h nas casas lotéricas em Campo Grande no dia 31 de dezembro. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro no portal Loterias Online da CAIXA.

Supermercados

Os supermercados não vão abrir no Ano Novo, 1°. No dia 31, os estabelecimentos irão funcionar até às 20h, segundo a Associação Sul-mato-grossense de Supermercados (AMAS).

Bancos

Na véspera do Ano Novo, no dia 31, os bancos não vão funcionar. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febrabam), mesmo com os feriados, os canais eletrônicos e caixas eletrônicos vão funcionar normalmente. Depois do Ano Novo, agencias vão abrir normalmente.

Os carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone e etc) vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais

Shoppings

Shopping Pátio Central: O shopping do centro no dia 31, véspera de Ano Novo, abrirá das 8h às 16h. No Ano Novo, dia 1°, não vai abrir.

Shopping Campo Grande: Nas vésperas do Ano Novo, 31, o shopping vai funcionar das 9h às 18h. No dia 1°, as âncoras, lojas e quiosques estarão fechados. A Praça de Alimentação funcionará das 10h às 22h em expediente facultativo.

Shopping Bosque dos Ipês: No dia 31, as lojas vão funcionar das 10h às 19h; No dia 1°, as lojas não abrem e a Praça de Alimentação funcionará entre às 12h e 20h com expediente facultativo, ou seja, alguns restaurantes podem estar fechados.

O parque de diversões não vai funcionar no dia 31 e nem no dia 1°.

Ônibus

O transporte público funciona em escala de feriados com redução de frota. Os horários e os trajetos em tempo real podem ser conferidos clicando aqui.

Delegacias

As delegacias que atendem plantão vão funcionar normalmente.

Depac Centro

Padre João Crippa, 1581 – Centro (3312-5700)

Depac Piratininga

Rua Nove de Julho, 705 – Piratininga (3323-6700)

Delegacia da Mulher (Casa de Mulher Brasileira)

Rua Brasília, Lote A, Quadra 2, s/n – Jardim Imã (3304-7575)

