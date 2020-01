Confira os locais de prova para candidatos a professor temporário estadual

A Secretaria de Estado de Administração de Desburocratização (SAD) e a Secretaria Estadual de Educação (SED) divulgaram a lista dos locais da prova escrita e entrega de documentação, para prova de títulos, dos candidatos inscritos no processo seletivo dos professores temporários da rede estadual.

As provas serão realizadas no dia 19 de janeiro, com duração de três horas, em Campo Grande e Dourado, e os portões serão fechados às 15 h (horário de MS). Segundo edital publicado nesta quinta-feira (16) no Diário Oficial, o candidato deve apresentar-se com antecedência mínima de uma hora.

O cadastro reserva com seleção por provas para professor temporário tornou-se obrigatório a partir de outubro de 2019. O professor efetivo poderá ser convocado desde que conste neste banco e que a soma da carga horária total, incluindo a da convocação, não ultrapasse 50 horas semanais.

Durante o prazo de validade do banco de professores, os profissionais classificados poderão ser convocados mais de uma vez. Essa renovação depende de análise feita durante o período de trabalho.

O profissional convocado a atuar nas salas de aula com formação de magistério receberá por 40 horas semanais inicialmente R$ 2.733,33, os com graduação sem licenciatura receberão R$ 3.690, os graduados com licenciatura receberão R$ 4.100, os professores com especialização receberão inicial de R$ 4.373,27 e com mestrado e/ou doutorado o valor pago será de R$ 4.510.

