Conselho se reúne para discutir segurança pública na capital

O Conselho Municipal de Segurança Pública (Comsep), se reuniu na última sexta-feira (12), para estabelecer diretrizes e propostas para a elaboração final do Plano Municipal de Segurança de Campo Grande (MS), participaram da reunião os conselheiros municipais das 7 regiões do Município.

A pedido do Presidente do Comsep, Valério Azambuja, estiveram presentes o gerentes regionais operacionais da Guarda Civil Municipal (GCM), na ocasião foram apresentados os eixos do Plano Municipal e os apontamentos para execução da politica de segurança pública na busca da integração de todos os órgãos e da sociedade civil.

Após a aprovação do Plano, o presidente do Comsep, abriu a fala para os presentes, em sua fala o Delegado e Superintendente Regional da Policia Federal (PF), em Mato Grosso do Sul, Cléo Matusiak Mazzotti, explicou a importância de todos os presentes na elaboração do Plano e que PF estaria junto com o Conselho, assim como no Convênio que possui com GCM de Campo Grande.

Foram colocados outros temas em debate com os membros do Conselho, tais como, a situação da antiga rodoviária, dos usuários de drogas no entorno da mesma, na execução e captação de recursos do Fundo Municipal de Segurança Pública, capacitação da Superintendência de Ações Preventivas ao uso de drogas, da Ampliação de campanhas educativas no trânsito.

O Comsep também determina que o Conselho execute ações e troca de experiências com a comunidade, de forma a garantir os direitos fundamentais dos cidadãos como educação, saúde, transporte, moradia e segurança e a eficiência diante de cada propositura de seus membros.

