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COP 15: Parque dos Poderes terÃ¡ bloqueio ao meio-dia

Acesso Ã  Ã¡rea administrativa serÃ¡ fechado por seguranÃ§a em razÃ£o da visita do presidente da RepÃºblica

21 marÃ§o 2026 - 11h11Sarah Chaves

Com a presença do presidente Lula em Campo Grande para a COP 15, o acesso à área administrativa do Parque dos Poderes será restrito a partir do meio-dia deste domingo (22).

A medida faz parte do esquema de segurança montado para o evento internacional, que será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo e reunirá autoridades nacionais e chefes de Estado.

Segundo o Detran-MS, a região será tratada como Área de Segurança Nacional, conforme diretrizes repassadas pelo Comando Militar do Oeste (CMO), o que implica mudanças na circulação de veículos e pedestres.

A partir das 12h, não será mais permitido acessar a área administrativa do parque.

Alternativa

Com isso, quem segue pela Avenida Afonso Pena em direção à Avenida Mato Grosso poderá trafegar pela Avenida do Poeta apenas até a rotatória do Beirute, sendo necessário retornar.

Já no sentido contrário, da Avenida Mato Grosso para a Afonso Pena, o acesso será liberado somente até a rotatória da Agesul.

As alterações também impactam o “Amigos do Parque”, que terá ajustes pontuais na programação devido às restrições de segurança.

Agentes de Segurança Viária do Detran-MS vão estar nos locais garantindo a segurança da população e orientando moradores e frequentadores do Parque dos Poderes aos finais de semana.

 

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