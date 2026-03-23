Correios ampliam rede e buscam parceiros para coleta e entrega em MS

Os Correios abriram editais para credenciamento de empresas interessadas em atuar como parceiras na coleta e entrega de encomendas em Mato Grosso do Sul. As oportunidades estão disponíveis em Campo Grande, Chapadão do Sul, Dourados, Naviraí, Sidrolândia e Três Lagoas, com foco na ampliação da rede de atendimento no Estado.

A iniciativa prevê a instalação de novos Pontos de Coleta, modelo que já conta com 13 unidades em funcionamento em MS. O serviço busca facilitar o acesso da população, oferecendo alternativas mais próximas para envio e retirada de encomendas, sem a necessidade de deslocamento até agências tradicionais.

Além de beneficiar os clientes, o projeto também mira o fortalecimento do comércio local. O formato de loja compartilhada permite que empreendedores utilizem suas estruturas para operar como pontos parceiros, com potencial de aumento no fluxo de clientes e nas vendas.

Outro destaque é a funcionalidade Clique e Retire, disponível gratuitamente para envios via SEDEX e PAC. O serviço permite que o consumidor escolha onde deseja retirar a encomenda, entre agências e pontos credenciados, conforme sua rotina.

Com mais de 100 locais habilitados em Mato Grosso do Sul, a ferramenta atende principalmente quem não pode receber entregas em casa, ampliando a conveniência e reduzindo tentativas frustradas de entrega.

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