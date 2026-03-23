Cotolengo abre campanha para levar PÃ¡scoa a assistidos em MS

O Cotolengo Sul-Mato-Grossense lançou a campanha Páscoa Solidária para arrecadar ovos de chocolate e caixas de bombom destinados a crianças e adultos com deficiência atendidos pela instituição, em Campo Grande.
A ação segue até 31 de março, com recebimento das doações até às 12h, na sede localizada na Rua Jamil Basmage, 996.
A iniciativa busca mobilizar a comunidade, empresas, escolas e igrejas para garantir que os assistidos possam celebrar a Páscoa com mais alegria. Interessados também podem agendar a entrega das doações pelo WhatsApp (67) 99693-1080.
Segundo a instituição, a campanha reforça o trabalho realizado há 30 anos e depende do apoio de parceiros e voluntários para alcançar o maior número possível de beneficiados.
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