Criança de 7 anos é a primeira morte por meningite e Covid-19 na Capital

Uma menina de 7 anos, moradora do Bairro Noroeste veio a óbito na terça-feira (1°), vítima de meningite meningocócica + meningococcemia. A criança que também testou positivo para a Covid-19, estava internada no Hospital da Cassems, e conforme a Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), "todas as medidas sanitárias e de saúde estão sendo tomadas".

Em nota a secretaria informou que a criança não teve passagem pela Rede Municipal de Saúde de Campo Grande. Através da Vigilância Epidemiológica foi feita uma investigação para casos suspeitos do agravo e casos secundários no hospital, residência e escola, pessoas que tiveram contato próximo.

A menina não apresentava comorbidades e não tinha histórico de contato com pessoas contaminadas, e/ou viagem para fora do município além de estar coma vacina em dia, com 03 doses de meningo C, sendo a última dose em 28/02/2020. Foi solicitado ao hospital uma amostra de sangue da criança e enviado para o LACEN, para a realização de PCR, sendo confirmado para meningites bacterianas.

"A Sesau informa ainda que, como medida de prevenção, foi realizada uma reunião com os pais de colegas de turma e professores da criança, além dos pais da criança, para informar a orientação de Quimioprofilaxia: a medicação é fornecida pelo Ministério da Saúde. Solicitado à GT das Meningite do Estado, a liberação de medicação (rifampicina) para realização de quimioprofilaxia em comunicantes do óbito.

Realizada quimioprofilaxia na residência (2 adultos e 2 crianças) e na escola (2 adultos e 31 crianças).

A quimioprofilaxia está indicada somente para os contatos próximos de casos suspeitos de doença meningocócica (Guia de Vigilância em Saúde, 2023)".

A Sesau ainda orienta para a vacinação de crianças e adolescentes não vacinados, a atualizarem o cartão vacinal conforme preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/MS).

