Cruzamento da Dom Aquino com a 14 de Julho tem trânsito liberado

Após pedido da CDL Campo Grande (Câmara de Dirigentes Lojistas) junto à empresa responsável pela obra e à coordenação do Reviva Campo Grande, os representantes anunciaram na tarde desta sexta-feira (21) que o cruzamento das ruas Dom Aquino com a 14 de Julho foi liberado para o trânsito de veículos.

O fechamento de uma das principais vias de fluxo da área central vinha causando inúmeros transtornos aos comerciantes, uma vez que os engarrafamentos estavam afastando os clientes do comércio local. O presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Vila, manifestou satisfação pelo cumprimento do compromisso assumido, tanto pela empresa responsável pela obra, quanto pela prefeitura.

“Em reunião conosco, a Engepar se comprometeu em dar prioridade a esse cruzamento, para liberar o fluxo de veículos, e ver esse compromisso se materializando é muito positivo. Estamos muito felizes”.

De acordo com a assessoria de imprensa do Reviva Campo Grande, até a próxima quarta-feira (26) está prevista a liberação do trânsito na quadra da rua 14 de Julho, entre a Avenida Afonso Pena e Rua Barão do Rio Branco.

