Cursos gratuitos para extensão de cílios e manicure estão com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para sete cursos gratuitos ofertados pela Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv). Entre as formações disponíveis estão Design de Sobrancelhas, Manicure e Pedicure, Planejamento de Carreira, Marketing Digital – Vendas e Fotografia para o Mercado Musical.

Os interessados devem preencher um formulário acessando o link: https://www.campogrande.ms.gov.br/sejuv/ .

De acordo com o fotógrafo e palestrante do workshop Fotografia para o Mercado Musical, Gabriel Gabino, os alunos aprenderão a selecionar referências visuais compatíveis com a proposta musical, definir a locação para o ensaio, escolher o material adequado para a produção, além de participar de uma aula prática de fotografia em fundo neutro e atividades de interação com estruturas urbanas.

“O objetivo é conscientizar fotógrafos e músicos sobre a importância da produção da imagem fotográfica no mercado musical, além de oferecer dicas práticas sobre postura e comunicação visual para os músicos,” explicou.

Cursos e Horários

Design de Sobrancelhas

Período: 12 a 14/11

Horário: 8h às 11h30

Local: Rua 25 de Dezembro, Edifício Marrakech – 3º andar (Sejuv)

Manicure e Pedicure

Período: 11 a 14/11

Horário: 8h às 11h30

Local: Rua 25 de Dezembro, Edifício Marrakech – 3º andar (Sejuv)

Fotografia para o Mercado Musical

Período: 11 a 13/11

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Rua 25 de Dezembro, Edifício Marrakech – 3º andar (Sejuv)

Higiene e Manipulação de Alimentos

Período: 11 a 13/11

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Associação Projeto Vó Cuca

Endereço: Rua das Divas, nº 2, Bairro Aimoré.

Planejamento de Carreira

Período: 11 a 13/11

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Rua 25 de Dezembro, Edifício Marrakech – 3º andar (Sejuv)

Marketing Digital – Vendas

Período: 11 a 14/11

Horário: 18h30 às 21h30

