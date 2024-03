DecisÃ£o sobre tarifa de Ã´nibus em Campo Grande deve ser divulgada nesta sexta

Após a decisão da Justiça de aumentar em 200% a multa mensal para a Prefeitura de Campo Grande devido ao não cumprimento do reajuste da tarifa de transporte coletivo, a prefeita Adriane Lopes (PP) anunciou que discutirá o tema nesta sexta-feira (08). A declaração foi feita durante a posse do novo secretário municipal de Governo, Marco Aurélio Santullo, no Paço Municipal, que ocorreu ontem, quinta-feira (07).

"Vamos discutir todas as questões técnicas e, amanhã [sexta-feira (08)], provavelmente teremos uma resposta", ressaltou a prefeita ao ser questionada sobre o tema pela imprensa. Ou seja, hoje pode ser o dia em que a administração municipal defina o novo valor da tarifa. Adriane Lopes defendeu a busca por um 'impacto' mínimo aos usuários, mas não antecipou detalhes sobre o assunto.

A guerra judicial entre a Prefeitura e o Consórcio tem se prolongado desde o ano passado, passando por liminares e chegando a instâncias superiores como o TJMS e o STJ. Recentemente, a Justiça determinou que o município realize o reajuste tarifário e promova ajustes econômico-financeiros no contrato com a empresa concessionária.

