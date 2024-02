Adriane diz que "defende o menor impacto" em reajuste da tarifa

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlão (PSB), se manifestaram nesta sexta-feira (02) sobre a possibilidade de aumento da tarifa do transporte público na Capital.

Eles participaram da abertura do ano legislativo na Câmara e foram questionados pelos jornalistas sobre o impasse entre a Prefeitura e o Consórcio Guaicurus, que administra o serviço de ônibus na cidade.

Sem rodeios, a prefeita afirmou que o transporte está judicializado e que o município tem o direito de se defender. Ela disse que vai lutar pelo interesse da população e dos usuários do transporte coletivo, que seriam prejudicados pelo reajuste da tarifa.

"Essa mudança vai gerar um impacto muito grande para o usuário do transporte coletivo e nós vamos estar na defesa para que tenha o menor impacto possível para os usuários", declarou.

Ela enfatizou que a questão está sendo tratada pelo procurador municipal ao longo da semana, reforçando o compromisso da administração em proteger a população e os usuários do transporte coletivo.

O presidente da Câmara, vereador Carlão, também se posicionou sobre o tema da tarifa, destacando a importância de discutir questões como transporte público, saúde, infraestrutura e questões sociais de maneira constante.

"A Câmara não pode abrir mão de discutir a questão do transporte coletivo. O executivo e o legislativo têm a obrigação de cuidar disso, e nós vamos cuidar como sempre temos cuidado. Vamos cuidar um pouco melhor", afirmou o presidente.

Briga na Justiça - A batalha na Justiça entre a Prefeitura e o Consórcio Guaicurus continua. A empresa que presta o serviço de transporte público para a Capital alega estar sofrendo prejuízos financeiros devido à falta de reajuste no valor da tarifa.

A Justiça determinou que a Prefeitura faça o reajuste tarifário e o ajuste econômico-financeiro da concessão com a empresa. A Prefeitura tenta se esquivar através de recursos, inclusive com a empresa informando da possibilidade de greve dos funcionários, pois eles alegam falta de recursos.

