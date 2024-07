Decola MS: Estado tem mais quatro voos nacionais diretos

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio do Programa 'Decola MS', garante mais quatro importantes conexões nacionais a partir de Campo Grande: Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC), Porto Seguro (BA) e Rio de Janeiro (RJ). Com isso, os viajantes terão mais oportunidades para explorar novos destinos.

Entre os objetivos da política de incentivo à ampliação da malha aérea, está o aumento do fluxo turístico para o Estado e seus destinos turísticos. “Os novos voos diretos que chegam em Campo Grande são muito importantes, pois vão ampliar a conectividade aérea para os nossos destinos. Isso é fruto de um trabalho que vem sendo realizado há muitos anos, por meio do programa Decola MS, que a Fundação de Turismo, a Semadesc e a Sefaz vêm realizando”, destacou Bruno Wendling, diretor-presidente da FundTur.

Wendling destacou ainda que alguns eram pleitos importantes nas negociações por novos voos. “Principalmente a volta do voo direto Campo Grande-Belo Horizonte, pois o mineiro é um público que nos interessa, que já é uma demanda muito boa para o Estado e que agora deve aumentar com esse voo potencial. O Rio de Janeiro também é uma demanda que a gente sempre solicita e que já vem operando de forma pontual na alta temporada, mas agora vem de forma mais alongada: de setembro até janeiro”.

O Estado mantém também o compromisso de parceria com a Gol Linhas Aéreas, de operar sempre na alta temporada (junho, julho, dezembro e janeiro) com perspectiva de consolidação da conectividade.

“Os demais voos, que são Florianópolis e Porto Seguro, a gente sabe que são voos pontuais e de teste, mas entendemos que é um mercado que pode se consolidar, principalmente daqui para Florianópolis e vice-versa também. Entendemos ainda que, aumentando os destinos emissores conectados diretamente com Campo Grande, naturalmente a gente potencializa o fluxo e facilita a vinda do turista para o Estado, o que fortalece a nossa imagem no mercado nacional. Vamos continuar trabalhando para consolidar esses voos e atrair novas conectividades com novos destinos também”, finalizou o diretor-presidente.

Decola MS

O Programa Decola MS foi criado em 2017 pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e garante a redução da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre o combustível da aviação, facilitando a abertura de novos voos comerciais no Estado e a redução das passagens aéreas.

Com informações do Gov MS e da Infraero

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também