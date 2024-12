Defensoria realiza campanha contra importunação nos terminais

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, por meio do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres (Nudem), realizou uma ação nos terminais de transporte coletivo de Campo Grande para informar sobre a importunação sexual e a importância de denunciá-la. A campanha faz parte dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher.

A coordenadora do Nudem, defensora pública Zeliana Luzia Delarissa Sabala, e a presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Iacita Terezinha Rodrigues de Azamor Pionti, estiveram no Terminal Bandeirantes, distribuindo panfletos e conversando com usuários sobre como identificar e denunciar a importunação sexual. Sabala destacou que esse crime viola a liberdade da mulher de circular livremente.

Fernanda Vaz, assistente de comunicação de 25 anos, esteve no terminal durante a ação e, embora nunca tenha sido vítima, se solidarizou com as mulheres afetadas. Ela afirmou que agora se sente mais informada sobre como agir em situações de importunação sexual.

Além disso, dois adolescentes relataram à reportagem que já presenciaram casos de importunação sexual no transporte coletivo. A jovem, que foi vítima de importunação, afirmou não querer mais que isso se repita, enquanto o rapaz, que presenciou o crime, se sentiu envergonhado e não soube como agir.

A Defensoria Pública também realizou ação semelhante no Terminal Morenão, em parceria com a Casa da Mulher Brasileira, a Subsecretaria de Políticas para a Mulher da Prefeitura de Campo Grande e o Consórcio Guaicurus.

