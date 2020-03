Depois da Águas, Marquinhos mira na Energisa para impedir cortes

O prefeito Marquinhos Trad afirmou nesta quarta-feira (18) que pretende conversar com o diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes, para reforçar a necessidade de impedir a suspensão de fornecimento em tempos de coronavírus.

Durante entrevista coletiva nesta manhã, o prefeito deixou claro que a concessionária de energia não é de responsabilidade do município, mas entrará em contato com a presidência. “Vamos tomar as mesmas medidas que decretamos para a água que é um dos elementos que vai ajudar a impedir a propagação do vírus.

Marquinhos decretou também nesta manhã a proibição do corte de fornecimento da água na capital. A medida leva em conta a necessidade de cuidados no combate ao coronavírus. “Fica terminantemente proibido suspender o serviço de água na cidade de Campo Grande-MS, durante o período de 60 dias a contar da publicação deste decreto, devido o surto da pandemia do COVID-19 (Coronavírus)”, diz a publicação.

Além disso, o prefeito decretou também o parcelamento em até 36 vezes para as contas vencidas durante a vigência do decreto, sem juros e correção monetária.

Deixe seu Comentário

Leia Também