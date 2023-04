Detran do Pátio Central passa a atender sem pausa para horário de almoço

Quem precisa usar o horário de almoço para resolver pendências com o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), poderá usar o intervalo para ir até a agência a partir da próxima semana. Isso porque, a unidade começará a atender das 8h às 16h30, a contar da próxima segunda-feira (3).

“Todas as nossas agências estão passando por reformas ou melhorias na estrutura, buscando sempre o que o governador Eduardo Riedel tem orientado: o atendimento com eficiência ao cidadão. Nesta agência já fizemos algumas mudanças, mas sempre é possível melhorar um pouco mais, e é isso que estamos fazendo aqui visitando a agência e conversando com os nossos servidores”, disse o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.

O local atende uma média de mil pessoas por dia. Só na Central de Exames são em média 500 procedimentos. Boa parte dos frequentadores da Agência são de autoescolas.

