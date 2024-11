Dia da Consciência Negra: Saiba o que funciona no feriado desta quarta-feira

Próxima quarta-feira (20) ocorrerá o penúltimo feriado de 2024. Além disso, será a primeira vez em que o Dia da Consciência Negra acontecerá como um feriado nacional no Brasil. Por isso, os horários dos estabelecimentos em Campo Grande serão alterados. Confira:

Comércio: No dia 20 de novembro os empresários e comerciantes poderão decidir se abrirão as portas ou não.

A autorização foi decidida na Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo CG), a Fecomércio MS e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande.

Mas era necessário que as empresas informassem ao Sindicato dos Empregos a intenção de abrir em até cinco dias antes, e pagar R$ 22 por empregado.

Para cada dia trabalhado, o funcionário terá direito a uma folga compensatória, a ser concedida na semana seguinte e no intervalo máximo de 15 dias.

Supermercados: No feriado da Consciência Negra os supermercados da Capital poderão abrir suas portas normalmente, garantindo a concessão das respectivas folgas compensatórias aos trabalhadores.

Mercadão Municipal: Estará aberto das 6h30 às 12h.

Camelódromo: Estará fechado.

Shoppings:

Shopping Campo Grande: 10h às 22h

Shopping Norte Sul: 10h às 22h

Shopping Bosque dos Ipês: 10h às 22h

Pátio Central Shopping: 10h às 16h

Bioparque Pantanal: Abrirá em horário especial, das 8h30 às 14h30. A última entrada de visitantes será às 13h30. Para agendar uma visita, basta clicar aqui.

Bancos: No dia do feriado nacional da Consciência Negra, todas as agências bancárias do país estarão fechadas para atendimento.

Correios: Durante os feriados não há expediente nas agências ou para entregas.

