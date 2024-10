Doação de Órgãos: Cartórios de MS promovem mutirão no Shopping Norte Sul

Os Cartórios de Notas de Mato Grosso do Sul irão realizar a 2ª edição da Jornada Notarial, um evento gratuito de aconselhamento jurídico notarial que, neste ano, terá como foco a Doação de Órgãos. O evento acontecerá neste sábado (19), no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande, das 10h às 16h.

Cidadãos poderão realizar a AEDO (Autorização Eletrônica para Doação de Órgãos), documento digital que assegura a vontade da pessoa em ser doadora de órgãos.

O objetivo da ação é conscientizar a sociedade sobre a importância da doação de órgãos e estimular a emissão de AEDOs, serviço digital que facilita o registro da intenção de doação de órgãos, contribuindo para reduzir a fila de espera que ultrapassa 60 mil pessoas no Brasil. Desde seu lançamento, já foram solicitadas mais de 200 autorizações de doações em Cartórios Sul-mato-grossenses.

Documentos necessários

Os interessados em emitir AEDO devem comparecer portando documento de identidade com foto. Para a emissão da AEDO, um profissional coletará as informações do cidadão, emitirá seu Certificado Digital Notarizado, uma assinatura digital que garante a identificação da pessoa que assinará a doação, e registrará a vontade do solicitante na plataforma digital e-Notariado, que congrega todos os serviços digitais brasileiros.

Cada cidadão pode ter apenas uma AEDO ativa, e caso deseje incluir outros órgãos na autorização, deverá revogar a anterior e emitir uma nova declaração. A emissão da AEDO é gratuita para o solicitante e pode ser feita pelo link.

