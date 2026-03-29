Domingo de Ramos terá interdições no trânsito na região central de Campo Grande

Motoristas que circulam pela região central de Campo Grande devem ficar atentos às alterações no trânsito na manhã deste domingo (29), por conta das celebrações do Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa para os católicos.

A partir das 8h, ruas serão temporariamente interditadas para a realização de uma procissão religiosa que deve reunir grande número de fiéis. O trajeto começa na Rua Padre João Crippa, nº 3560, segue pela Rua Rachid Neder, passa pela rotatória da Rua 14 de Julho e retorna à Igreja Matriz São Francisco de Assis.

Segundo a organização, a interdição é necessária para garantir a segurança dos participantes durante o percurso. Agentes de trânsito devem acompanhar o evento para orientar motoristas e organizar o fluxo de veículos.

A recomendação é que condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização provisória e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas. Também é indicado sair com antecedência para evitar atrasos e transtornos na região.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também