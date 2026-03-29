Menu
Menu Busca domingo, 29 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Cidade

Domingo de Ramos terá interdições no trânsito na região central de Campo Grande

Procissão religiosa começa às 8h e deve reunir grande número de fiéis

29 março 2026 - 09h05Taynara Menezes
Interdição requer atenção dobrada dos motoristasInterdição requer atenção dobrada dos motoristas   (Foto: Divulgação)

Motoristas que circulam pela região central de Campo Grande devem ficar atentos às alterações no trânsito na manhã deste domingo (29), por conta das celebrações do Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa para os católicos.

A partir das 8h, ruas serão temporariamente interditadas para a realização de uma procissão religiosa que deve reunir grande número de fiéis. O trajeto começa na Rua Padre João Crippa, nº 3560, segue pela Rua Rachid Neder, passa pela rotatória da Rua 14 de Julho e retorna à Igreja Matriz São Francisco de Assis.

Segundo a organização, a interdição é necessária para garantir a segurança dos participantes durante o percurso. Agentes de trânsito devem acompanhar o evento para orientar motoristas e organizar o fluxo de veículos.

A recomendação é que condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização provisória e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas. Também é indicado sair com antecedência para evitar atrasos e transtornos na região.

Reportar Erro
Sao Julião - Dr Cury

Deixe seu Comentário

Leia Também

Campanha do Agasalho 2026 mira arrecadar 50 mil itens e ampliar atendimento na Capital
Cidade
Campanha do Agasalho 2026 mira arrecadar 50 mil itens e ampliar atendimento na Capital
Acordo de Cooperação foi assinado durante a sexta-feira, dia 27
Cidade
Parceria vai formar 200 motoristas para atuar em fábrica de celulose em MS
Interdição requer atenção dobrada dos motoristas
Cidade
Trânsito será interditado no centro para procissão do Domingo de Ramos
Bares precisarão se adequar
Cidade
Bares voltam a precisar de licença ambiental após decisão da Justiça na Capital
Procedimentos envolvem queimada irregular
Cidade
Queimadas irregulares geram R$ 39 mil em multas durante fiscalização em Bonito
Fórum de Campo Grande
Justiça
Homem que matou o padrasto em Campo Grande pega 8 anos de prisão após júri
Foto: TCE-MS
Cidade
Envio das prestações de contas anuais é prorrogado pelo TCE-MS
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Cidade
Homem é julgado pelo Tribunal do Júri após matar o padrasto no bairro Santa Luzia
Salete assume presidência nacional das defensorias e marca feito histórico para MS
Cidade
Salete assume presidência nacional das defensorias e marca feito histórico para MS
Alcides Jesus Peralta Bernal - Foto: Giuliano Lopes
Justiça
Processo de Alcides Bernal por homicídio fica na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital

Mais Lidas

Ônibus furou o sinal vermelho do cruzamento
Polícia
Ônibus fura sinal vermelho, atropela e mata motociclista em Campo Grande
Motociclista furou o sinal e colidiu com o ônibus
Polícia
Motociclista fura sinal e colide violentamente contra ônibus na Av. Júlio de Castilho
Ônibus furou o sinal vermelho
Polícia
VÍDEO: Câmera flagra ônibus furando sinal e matando motociclista na Capital
Gabriel foi atingido por vários tiros
Justiça
Por assassinato no bairro Moreninha, homem é condenado a 19 anos de prisão