Em luto, Câmara Municipal encerra sessão em respeito a Miltinho Viana

Na sessão ordinária desta terça-feira, 5 de novembro, o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlos Augusto Borges, o 'Carlão (PSB)', anunciou que as bandeiras da Câmara ficarão em meio mastro em luto pelo falecimento do ex-vereador Miltinho Viana, ocorrido nesta segunda-feira, 4 de novembro.

Durante a sessão, foi respeitado um minuto de silêncio em memória de Miltinho Viana, que atuou como vereador de 2001 a 2004. A sessão foi encerrada a pedido dos vereadores William Maksoud (PSDB) e Silvio Pitu (PSDB). A próxima sessão está agendada para quinta-feira, 7 de novembro.

Na manhã de hoje, 5 de novembro, ocorre o velório de Miltinho Viana, conhecido como "o cowboy da rádio". Ele estava em tratamento de câncer de pâncreas, diagnosticado há pouco mais de um mês, e faleceu em decorrência da doença.

