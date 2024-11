Ex-vereador Miltinho Viana será velado a partir das 20h de hoje

Acontece na noite desta segunda-feira (4), no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande, o velório do radialista e ex-vereador da Capital Miltinho Viana, conhecido como o ‘Cowboy do rádio’, que morreu na tarde de hoje, aos 63 anos.

O velório começa a partir das 20h, e seguirá até a manhã de terça-feira (5), quando o corpo do vereador, que batalhava contra um câncer no pâncreas, será enterrado às 10h.

Morte

O verador Miltinho Viana faleceu na manhã desta segunda-feira, aos 63 anos, no Hospital Cassems da Capital, onde fazia tratamento contra câncer no pâncreas. A informação da morte foi confirmada pela família do radialista e político campo-grandense.

Internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), ele receberia alta na quarta-feira (6). Ele tinha planos para realizar uma viagem para a Flórida, nos Estados Unidos, para fazer um tratamento mais especializado para a doença.

