Nova medida 'ajuda' mais de 19 mil pessoas a terminarem exame prático em MS

Mais de 19,9 mil pessoas foram beneficiadas com a nova prorrogação feita pelo Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), que estendeu o prazo para os processo da primeira habilitação. Essa nova medida só vale para aqueles que estão na fase do exame prático.

Embora o novo prazo tenha dado uma sensação de alívio para esses candidatos, a Gerente de Exames do Detran-MS, Lina Zeinab orienta que busquem o CFC (Centro de Formação de Condutores) e se antecipem.

Os cinco municípios com mais processos que atenderam ao requisito definido pela prorrogação da Senatran são: Campo Grande (9,7 mil), Dourados (1,5 mil), Três Lagoas (1,1 mil), Ponta Porã (781), e Corumbá (767).

Na Capital e em Dourados, esses candidatos terão a possibilidade de realizar o exame a qualquer tempo, visto que há uma equipe de examinadores local. Para as demais localidades a Banca Examinadora atende semanalmente, conforme roteiro prévio divulgado aos CFCs com bastante antecedência. Para quem faz os agendamentos, os roteiros práticos de janeiro e fevereiro já estão disponíveis no site do Detran.

A Diretoria de Habilitação (Dirhab) alerta que alguns pontos merecem atenção do CFC e também do candidato. Para a categoria em que o curso prático não tenha sido concluído até 31/12/2024, não será permitida a inclusão de aulas. Ou seja, se um candidato com processos abertos para categorias A e B, não tiver concluído o curso prático de uma delas, será realizada uma “desistência” para aquela categoria, podendo o aluno agendar e fazer o exame prático normalmente para categoria cujo curso prático esteja completo.

Outro ponto fundamental para esses candidatos é referente a validade dos exames médico e psicológico que deverão ser substituídos caso tenham validade menor que 1 ano.

A decisão da Senatran com a prorrogação desses prazos específicos, foi comunicada aos Detrans de todo Brasil na sexta-feira, 27 de dezembro, às 19h29, por meio de ofício-circular, e não se aplica a candidatos que iniciaram processo de primeira habilitação no ano de 2024.

