Enterro dos Ossos ressalta que o "Não é Não" o ano inteiro

Carla Andréa, com Governo do MS

O Enterro dos Ossos do Governo do MS, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para mulheres, junto à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) do estado, realizou uma ação nas ruas para conscientizar a população sobre o combate ao assédio e o respeito às mulheres mesmo com o fim do Carnaval.

Durante o festejo, foram distribuídos cartazes com orientações. E a partir de agora, profissionais que atuam em bares e restaurantes receberão formação sobre o tema até que o protocolo seja regulamentado pela legislação estadual.

Foram colocados cartazes para orientar as mulheres sob violência para procurarem ajuda, Neles há telefones e sites de onde pedir ajuda, denunciar e tirar dúvidas, e tem um QR Code que leva a rede de atenção à mulher em situação de violência. Os cartazes foram bem recebidos pelos estabelecimentos.

Vale ressaltar que no site www.naosecale.ms.gov.br estão disponíveis todos os canais de denúncia.

