Com regras de higiene e distanciamento, feiras voltam a funcionar na capital

As feiras livres de Campo Grande voltam a funcionar, após duas semanas de suspensão das atividades, como medidas para evitar a disseminação do coronavírus.



A suspensão recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde, parou as atividades de 53 feiras da capital 1ue voltarão ao trabalho, porém com algumas regras.



Para evitar aglomerações, os feirantes e clientes devem manter o distanciamento mínimo de 1,5 metro, além de reforço da higienização.

Todos os feirantes deverão trabalhar com máscaras recomendadas de fabricação de tnt (tecido não tecido) ou tecido.



A resolução 40 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), estabelece que as feiras funcionem pela manhã das 6 às 12 horas e a tarde, das 16 às 22 horas.



Para evitar aglomerações, está proibido o consumo nas barracas de alimentação e no perímetro das feiras, de salgados, caldo de cana que poderão ser comercializados, mas levados para casa em embalagem.



Não haverá mesas e cadeiras para o público, sendo proibido o consumo nas barracas de alimentação e no perímetro das feiras, de salgados, caldo de cana que poderão ser comercializados, mas levados para casa em embalagem.



Os produtos expostos ao público deverão estar protegidos por vitrine para exposição das mercadorias (podendo este ser de materiais como vidro, acrílico, filme de PVC do tipo ‘rolopack’ ou material semelhante. Também está vetada a implantação de espaços kids . Os clientes das barracas de calçados e roupas, não poderão experimentar as roupas, restrição também adotado no restante do comércio.



Conforme a resolução, as pessoas no grupo de risco estão proibidas de participar da feira.



Segundo o secretário de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luiz Eduardo Costa, os feirantes, de forma colaborativa ajudarão a fiscalizar o cumprimento das normas.

Confira através deste link as regras e recomendações de segurança para os feirantes.

Clique neste link e veja os locais onde são realizadas as feiras em Campo Grande.

