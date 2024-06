Festa Junina da Assembleia será dia 22

Com intuito de arrecadar donativos para as pessoas desabrigadas no Rio Grande do Sul, a Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) anunciou a segunda edição do seu arraiá que acontece no dia 22 de junho, a partir das 17h30, na rampa central do parlamento, em Campo Grande, aberta para toda a população, com o tema "Cordel".

Não será cobrado nenhum valor para participar da festa, mas o objetivo é receber doações de produtos de higiene, fraldas infantis e geriátricas. A arrecadação integra a campanha de iniciativa da Escola do Legislativo Ramez Tebet, do Parlamento estadual.

"A expectativa é repetir o sucesso da festa do ano passado. Será uma festa com todos os ingredientes das festas juninas. E também será oportunidade para coleta de donativos aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, desabrigados pelo desastre climático", disse o presidente da Alems, o deputado Gerson Claro.

Além da área kids, haverá alimentos e outros produtos sendo vendidos em barracas cedidas a 24 entidades assistenciais, com todo o dinheiro arrecadado das vendas convertido em ações realizadas nos atendimentos a públicos diversos, como crianças, adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, em situação de vulnerabilidade, entre outros campos de atuação.

Outra atração é tradicional quadrilha junina que contará com os servidores da Casa de Leis e para animar a festa, o 2° Arraiá da Alems contará com o grupo Canto da Terra, além da banda Flor de Pequi.

