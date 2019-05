Fim de semana tem Eduardo Costa e festivais na capital e no interior

O fim de semana será agitado com atrações musicais e festivais em Campo Grande e em municipios do interior.

Na capital a sexta-feira (3) terá muitas atrações. Hoje tem o show do Eduardo Costa "Na Fazenda" “Pensa num trem doido que é gostoso!” no Ondara Palace. Os ingressos estão acabando e você pode encontrar no Gugu Lanches, Barbearia A Banca e Ondara Chácara Cachoeira. Mais informações: 99938-4849 / 99124-5685 /99267-7610 / 99200-0017.

Também hoje, tem o show de stand up comedy de Thiago Ventura, “Pokas”. Será realizado no Palácio Popular da Cultura às 20h. Restam poucos ingressos e podem ser comprados pelo site Realiza Shows. Clique e saiba mais.

Outro evento na sexta-feira (3) é o show com a banda V12, que se apresenta no Confrarias Ports Bar, trazendo em seu repertório clássicos nacionais e internacionais dos anos 80 e 90, somado a hits atuais. Clique aqui e saiba mais.

Para os amantes de flores, começou hoje e vai até no domingo (5) o 1º Festival de Orquídeas, na Ostetto Orquídeas. Haverá: grande variedade de orquídeas, mudas de orquídeas, material de apoio para cultivo, cursos rápidos de cultivo de orquídeas no valor de R$ 50,00, ministrado pelo orquidófilo Sergio Ostetto. Mais informações pelos telefones: (67) 3352-4483/ (67) 3382-5342/ (67) 99669-2629.

No sábado (4), no Jeremias, o show será do Grupo Pixote. Os ingressos podem ser comprados no Gugu Lanches ou na hora do evento.

No interior do estado, em Maracaju, começou hoje a tradicional "Festa da Linguiça de Maracaju", no parque de Exposições Libório Ferreira de Souza .O evento vai até domingo (5) e atrai turistas de outros estados e cidades.

Hoje o show será de Lauana Prado, famosa no Youtube com o sucesso “Cobaia” que tem quase 130 milhões de visualização.

No sábado, terá três atrações. Os shows de Maiara e Maraísa, da dupla Lucca e Matheus e do DJ Ely Yabu. Os ingressos custam a partir de R$30 reais.

O tradicional almoço acontece no sábado e no domingo, a partir das 10h, no valor de R$45 reais, com a famosa linguiça da cidade.

Outro evento tradicional acontece em Anástacio, nos dias 3 e 4 de maio. Será realizada a 14 º edição da Festa da Farinha de Anastácio, na Praça Arandú, com entrada gratuita.

O show de abertura será da dupla sertaneja João Neto e Frederico. Alem da apresentação dos nordestinos, Caju e Castanha, que voltam ao palco no sábado. No último dia de evento, o show será da dupla Cezar e Paulinho.

São mais de 100 anos de tradição e a regra é que todo prato servido seja à base de farinha ou acompanhado da mandioca.

Deixe seu Comentário

Leia Também