JD1 sorteia ingressos no dia dos namorados para show da Legião Urbana

O site JD1 Notícias sorteará para o dia dos namorados um par de ingressos para o show da Legião Urbana, no vocal com Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos. Além dos ingressos, o concorrente pode ganhar uma noite na suíte do Hotel Deville.

O show será realizado no dia 12 de junho em Campo Grande e para participar a pessoa deve seguir o Instagram do JD1 Notícias e marcar mais quatro amigos nos comentários da foto oficial. Siga-nos aqui .

Legião Urbana

Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos comemoram em uma turnê especial o 30 anos da banda Legião Urbana. A dupla já se apresentou mais de cem shows comemorativos, trazendo aos fã musicas do primeiro álbum da Legião.

O show será realizado no dia 12 de junho, para o sorteado comemorar o dia dos namorados em um clima especial. Quem abre e fecha a festa é o Rodrigo Santos, no palco Vinil.

Horário: 21h (abertura dos portões)

Local: Expo Bosque – Shopping Bosque dos Ipês

