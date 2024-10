Força tarefa age na desobstrução de ruas, limpeza e manutenção de semáforos após tempestade

Com um volume de água superior a 30mm em poucos minutos, a tempestade que chegou a Campo Grande desde quarta-feira (9), gerou diversos transtornos. A prefeita Adriane Lopes (PP), mobilizou equipes da Sisep, Solurb, Agetran, Defesa Civil, Guarda Municipal Metropolitana e Sesau, responsáveis pela desobstrução de ruas, limpeza de vias, manutenção de semáforos, organização do trânsito e reparos em equipamentos públicos.

Adriane Lopes vistoriou obras na Ernesto Geisel e nas UPAS afetadas pelas chuvas. “É hora de agir e as equipes já estão nas ruas, desobstruindo as vias e restabelecendo a circulação para garantir uma resposta rápida à população. Como gestora, tenho a responsabilidade de tomar decisões rápidas e estamos correndo contra o tempo para que a cidade volte à normalidade. Sabemos que muitos desses problemas são resultado da falta de planejamento urbano e do crescimento desordenado da cidade. Em dois anos, já conseguimos avanços significativos, como a intervenção no córrego Reveilleau, que solucionou o problema de alagamento na Via Park. E estamos atuando em outras regiões críticas", declarou a prefeita.



A Sisep mobilizou 25 caminhões basculantes, 10 pás carregadeiras, 3 caminhões carroceria, 1 caminhão munck, além de 55 trabalhadores e 10 unidades de apoio operacional. As equipes atuaram em pontos críticos, como o trecho entre as avenidas Ernesto Geisel, Rachid Neder, Euller de Azevedo e Ovídeo Serra, onde realizaram a limpeza da cabeceira do córrego e da ponte, retirando quatro caçambas de lixo.



Foram realizadas podas e remoção de árvores em diversas ruas, como Três Marias, José Ribeiro de Sá Carvalho e Padre João Crippa, além de intervenções para desobstrução de vias na Rua 13 de Maio e na Érico de Oliveira Passos, após quedas de árvores.

Semáforos em áreas centrais e em ruas como Zulmira Borba e Coronel Antonino também receberam manutenção.



A Defesa Civil atendeu 25 ocorrências de quedas de árvores, 10 destelhamentos, a queda de um outdoor em via pública, além de realizar desentupimentos de bueiros e limpezas em áreas próximas a córregos. Equipes também visitaram moradores que necessitavam de assistência.



Além da bacia de amortecimento no córrego Reveilleau, na região da Avenida Mato Grosso, a prefeita Adriane Lopes iniciou a construção de uma nova bacia de amortecimento no bairro Nova Campo Grande. Estão em andamento estudos para resolver alagamentos crônicos na Rachid Neder com a Av. Ernesto Geisel. No bairro Noroeste, já começaram as obras para a construção de outra bacia de amortecimento, além da pavimentação e drenagem de ruas da região.

