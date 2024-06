Frigorífico JBS em Campo Grande é alvo de investigação por causa de mau cheiro

A 26ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico, Cultural, Habitação e Urbanismo da Comarca de Campo Grande, liderada pela promotora Luz Marina Borges, abriu um inquérito civil para investigar o Frigorífico JBS. O objetivo é apurar a regularidade jurídico-ambiental relacionada aos maus cheiros provenientes da unidade frigorífica localizada na Avenida Duque de Caxias, nº 7255, Vila Nova, saída para Aquidauana MS.

O mau cheiro emitido pelo frigorífico já provocou ações judiciais de moradores, especialmente dos bairros Popular, Nova Campo Grande e Jardim Carioca, que são os mais próximos à indústria. Há informações de que o odor afeta a saúde da população local, causando náuseas, vômitos, dores de cabeça e outros problemas.

Em 29 de maio de 2024, às 14h54, foi realizada uma reunião entre advogados da JBS e representantes do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) para discutir um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Contudo, a empresa recusou o acordo, alegando que várias das obrigações propostas no TAC já foram cumpridas, e que isso será demonstrado à promotoria.

O MPMS, por outro lado, segue com a apuração do caso.

