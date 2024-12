Governo Federal aprova construção de novo terminal no Aeroporto de Dourados

O Ministério de Portos e Aeroportos, junto à Secretaria de Aviação Civil (SAC), aprovou o projeto para a construção do novo terminal de passageiros e cargas do Aeroporto Regional de Dourados, Francisco de Matos Pereira.

A obra, com investimentos de aproximadamente R$ 39 milhões, será iniciada com o processo licitatório já em andamento pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog).

Com uma área construída de cerca de 3 mil m², o novo terminal contará com uma estrutura moderna, que incluirá lanchonetes, lojas comerciais e uma seção contra incêndio (SCI), além de uma estação de serviços de tráfego aéreo (EPTA).

A obra visa atender tanto às necessidades do tráfego aéreo atual quanto às demandas futuras.

Além do terminal de passageiros, o contrato inclui a construção de diversas edificações essenciais, como uma Central de Utilidades, Depósito de Resíduos Sólidos e uma Estação de Telecomunicações Aeronáuticas.

A obra vai consolidar Dourados como a segunda maior cidade do Estado, como um importante centro de integração no Mato Grosso do Sul e no Centro-Oeste.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, ressaltou que a construção do novo terminal também contribuirá para o desenvolvimento econômico e para a geração de emprego e renda em Mato Grosso do Sul. "Esse novo terminal consolida Dourados como um polo de integração logística, facilitando o acesso e ampliando as possibilidades de negócios e turismo", afirmou.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também reforçou o potencial de Dourados para o turismo e o desenvolvimento econômico da região. "A abertura do aeroporto vai fazer girar a economia local, inserindo a cidade como protagonista da região Centro-Oeste", disse.

