Grupos de cervejeiros artesanais procuram estratégias para instalar “Brews Pub”

Um grupo de cervejeiros artesanais reuniu-se com representantes das secretárias municipais de Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia e a de Meio Ambiente e Gestão Urbana, na tarde da última quarta-feira (23), para discutir estratégia da instalação do “brews pub”, em Campo Grande.

Que na verdade, são bares que vendem cervejas artesanais e se tornaram pequenas industrias, que estão ganhando bastante visibilidade em diversas cidades.

De acordo com o presidente do grupo, Thiago Ferreira Wormsbecher, são cerca de dez empresários envolvidos e estudando formas de buscar no público, novas maneiras para instalar suas “pequenas fábricas” de forma mais justa. Ele atenta que lei federal tanto para pequena ou grande fábrica de cerveja, operam com as mesmas regras.

“A vantagem é que você gera duas atividades econômicas no mesmo local, a fabricação e a comercialização do bar. Pelo menos duplica a geração de emprego no mesmo local”, explica.

Para o secretário municipal Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia Abrahão Malulei Neto, relata que a notícia sobre o empreendimento gera expectativa, já que o investimento está em cerca de 12 milhões e traz 120 novas oportunidades de emprego.

Já o representante da secretária municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, o momento é oportuno e diz não ver problemas em apoiar o grupo com as novas demandas, mas irá procurar ajudar de forma segura para todos investirem.

