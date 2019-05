Inscrições de concurso e barracas para o Arraial de Santo Antônio estão abertas

Saiba Mais Cidade Quer ter uma barraca no Arraial de Santo Antônio? Saiba como

O arraial de Santo Antônio acontece entre os dias 13 e 15 de junho na Praça do Papa em Campo Grande. E as inscrições para as entidades interessadas em montar barracas no local estão abertas, assim como, as inscrições para as quadrilhas que desejam participar do concurso do arraial.

A publicação sobre o cadastramento foi realizada no Diário Oficial do município (Diogrande) de terça-feira (7). A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) está à frente da organização. As fichas de inscrições para o concurso e para os interessados em participar do evento com barracas podem ser baixadas no site www.campogrande.ms.gov.br/sectur/ . A empresa deverá enviar a ficha de inscrição juntamente com a proposta e seus documentos em envelope identificado com o nome, o número do edital, para: "À comissão seleção chamada pública para seleção xx/2019 Sectur – Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande-MS, rua Usi Tomi, 567- Carandá Bosque Campo Grande – MS – CEP 79032-425".

As propostas deverão ser entregues no endereço anteriormente informado até o dia 17 de maio de 2019.

As avaliações serão realizadas de 21 a 23 de maio, e a publicação dos selecionados será no dia 24. Recursos serão analisados entre os dias 27 e 31 de maio e o resultado final será publicado no dia 3 de junho.

Os três primeiros lugares do concurso de quadrilhas serão premiados. O primeiro com o valor de R$ 3.500,00, segundo com R$ 2.500,00 e terceiro com R$ 1.500,00.

A festa é tradicional, e está na 17ª edição, sendo realizada em referência ao padroeiro da cidade “Santo Antônio de Pádua”. Para este ano 20 mil pessoas são esperadas. Barracas de bebidas, artesanato e comidas típicas estarão disponíveis, assim como shows musicais com sertanejo, música caipira e baile.

