Inscritos no programa 'Voucher Transportador' de MS serão convocados

Os 7,3 mil motoristas inscritos no programa 'Voucher Transportador', do Governo de Mato Grosso do Sul, serão convocados para acelerar o processo seletivo devido a alta demanda.

Essa é uma iniciativa do Governo do Estado que proporciona qualificação gratuita, troca de carteira de D para E e isenção de taxas no Detran para motoristas de carga e ônibus.

Inicialmente, a ideia era oferecer mais de 300 vagas no setor, mas o atrativo foi grande e inúmeros candidatos se interessaram.

O objetivo foi além de suprir a demanda por novos profissionais qualificados, fortalecer a economia local através da inserção de talentos no mercado de trabalho.

A continuidade do programa é uma estratégia do Governo do Estado diante da boa receptividade e efeitos positivos para o setor logístico. "É um programa que fez muito sucesso no Estado e ele precisa continuar", disse Bruno Bastos, secretário-executivo de Qualificação e Trabalho da Semadesc.

Voucher Transportador - O programa “Voucher Transportador” é uma iniciativa do Governo do Estado que proporciona qualificação gratuita para motoristas de carga e ônibus. Além de receberem treinamento especializado, os participantes têm a oportunidade única de adicionar as categorias “D” e “E” em suas habilitações, sem custos adicionais.

Este benefício não apenas capacita os profissionais para atender às demandas específicas do setor, mas também eleva suas chances de empregabilidade no mercado de transporte.

