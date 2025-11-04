Instituto para Cegos realiza 1º Bazar Solidário com produtos doados pela Receita Federal

O Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos “Florivaldo Vargas” (ISMAC) promove, nos dias 13 e 14 de novembro, o 1º Bazar Solidário, em Campo Grande. O evento acontece no estacionamento do Comper Itanhangá (Rua Joaquim Murtinho, 1679), das 8h às 17h, e terá milhares de produtos a preços acessíveis, com toda a renda revertida para as ações da instituição.

O bazar será possível graças à doação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal, como celulares, eletrônicos, perfumes, brinquedos, roupas, calçados e outros itens. Todos os produtos serão vendidos a valores simbólicos, bem abaixo do mercado.

Segundo o presidente do ISMAC, José Aparecido de Souza, o objetivo é arrecadar recursos e aproximar a comunidade do trabalho realizado há quase 70 anos pela entidade, que oferece educação, reabilitação e inclusão a pessoas com deficiência visual.

O evento conta com o apoio do Grupo Pereira, que cedeu o espaço, e do Hospital São Julião, parceiro em ações de inclusão, saúde ocular e reabilitação.

Serviço

Data: 13 e 14 de novembro de 2025

Horário: das 8h às 17h

Local: Estacionamento do Comper Itanhangá – Rua Joaquim Murtinho, 1679, Itanhangá Park, Campo Grande/MS

Realização: ISMAC – Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos “Florivaldo Vargas”

Apoio: Receita Federal do Brasil, Grupo Pereira e Hospital São Julião

