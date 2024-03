Jardim Centro Oeste, Moreninha, Lageado, BatistÃ£o e Aero Rancho recebem o FumacÃª

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, será intensificado em cinco bairros nesta quarta-feira (27), com a operação do veículo de nebulização, popularmente conhecido como “fumacê”. O itinerário previsto abrange diversas regiões, visando reduzir a população do mosquito e prevenir surtos das doenças por ele transmitidas.

A ação acontecerá nos seguintes bairros e respectivos pontos de partida:

Moreninha: A operação começa na Rua Airton Senna, esquina com a Rua Macambira;

Centro Oeste: Na Rua Ana Jacinta de Oliveira, com cruzamento na Rua Araraquara;

Lageado: A Rua Benedito Maia de Figueiredo, junção com a Rua João Selingardi;

Batistão: A ação se estende até a Rua Itaporã, esquina com a Rua Polônia;

Aero Rancho: Finalizando o itinerário, a Avenida Graciliano Ramos, em intersecção com a Rua Poços de Caldas, receberá o fumacê.

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) alerta os moradores sobre a importância de abrir portas e janelas quando o fumacê estiver passando pela região. Essa ação facilita a penetração da nebulização dentro das residências, aumentando a eficácia do procedimento. Além disso, é fundamental que a população continue eliminando qualquer recipiente que possa acumular água parada, principal foco de reprodução do mosquito.

A programação do fumacê segue um cronograma estratégico, baseado em levantamentos e incidências do mosquito Aedes aegypti. A Prefeitura de Campo Grande reforça o compromisso com a saúde pública e pede a colaboração de todos os cidadãos nesse esforço conjunto para manter a cidade livre das doenças transmitidas pelo mosquito.

#pratodosverem Imagem traz um veículo de nebulização, que libera uma fumaça em combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, em uma rua da Capital.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também