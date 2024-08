JD1TV: Anta é vista passeando pelo Parque dos Poderes

Uma anta, de porte grande, foi flagrada passeando pelas ruas do Parque dos Poderes, localizado em Campo Grande, durante a noite de quarta-feira (28). Imagens encaminhadas ao JD1 mostram que o animal nem se importa com a presença humana.

No vídeo, o fotógrafo Cyro Clemente, chega a comentar sobre a beleza do animal após parar o veículo que conduzia para dar passagem a anta. “Olha que coisa mais linda”.

Enquanto campo-grandense filma, ela segue de maneira majestosa pelo canteiro central, até dar uma ‘paradinha’ para esperar um carro que vinha na outra pista passar antes de seguir andando.

Assista as imagens: