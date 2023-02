JD1TV: Motorista aquaplanou antes de colidir carro contra poste na Ernesto Geisel

O jovem André Rodrigues Barbosa Martins, 24 anos, nasceu de novo na manhã desta terça-feira (7) logo após colidir seu carro, um Volkswagen Gol, em um poste na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista aquaplanou na pista devido a forte chuva desde as primeiras horas de hoje e ao perder o controle do veículo, bateu no poste.

A cinemática do acidente ser considerada grave e por isso houve a necessidade do empenho de diversas viaturas.

A vítima ficou presa nas ferragens e foi necessário usar o desencarcerador para retirá-lo do veículo.

André foi atendido por duas viaturas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa.

