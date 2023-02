Carro fica destruído ao atingir poste e motorista em estado grave na Capital

Um motorista, ainda não identificado, ficou em estado grave no início da manhã desta terça-feira (7) ao chocar seu veículo em um poste na Avenida Ernesto Geisel, próximo ao Shopping Norte Sul, em Campo Grande.

Segundo as primeiras informações, apesar de a cinemática do acidente ser considerada grave, a vítima foi resgatada com vida.

Ainda não há informações de como aconteceu o acidente, mas a colisão acontece em meio a fortes chuvas na cidade, desde as primeiras horas de hoje.

O Corpo de Bombeiros precisou remover praticamente toda a carcaça do veículo para retirar o motorista, atendido por duas viaturas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ele deve ser encaminhado para uma unidade hospitalar para melhores avaliações médicas.

