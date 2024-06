JD1TV: Vídeo mostra paciente sendo socorrido após queda do 6° andar no HRMS

Um vídeo obtido pela reportagem do JD1 Notícias mostra o momento em que o paciente, de 58 anos, recebe atendimento médico de uma equipe do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, logo após cair do sexto andar.

Informações preliminares que haviam sido repassadas é que a vítima precisou ser reanimada ainda pelo local antes de ser resgatada. Ele chegou a ser levado para a CTI (Centro de Tratamento Intensivo) do hospital, antes de ser transferido.

Devido à complexidade do caso, ele foi remanejado para a Santa Casa por conta da queda.

A unidade hospitalar investiga as circunstâncias que levaram a queda do paciente.

