"Junho Verde" inicia com ações no centro

Para conscientizar a população para a adoção de práticas sustentáveis em prol do meio ambiente, uma equipe da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento (Planurb) realizará ações a partir das 8h30 no centro de Campo Grande no sábado (1).



A ação faz parte do lançamento do "Junho Verde", previsto na lei municipal nº 5.812, de 20 de junho de 2017.

“Sabendo dos benefícios socioambientais que a obra da 14 de Julho gerará ao município e escolhemos a via para realizar o lançamento do "Junho Verde", um mês dedicado para a conscientização e sensibilização às questões ambientais. Acreditamos que os lojistas estarão conosco nessas ações”, destaca Vinícius Zanardo, do Setor de Educação Ambiental da Planurb.



O projeto de paisagismo foi desenvolvido pela arquiteta e urbanista Maria Teresa Corrêa. O programa Reviva Campo Grande prevê o plantio de 180 árvores de várias espécies, sendo algumas nativas do cerrado brasileiro, como Ipês, por exemplo. Os exemplares serão distribuídos ao longo da rua, garantindo beleza, bem-estar e sombreamento. O plantio está previsto para iniciar em agosto, após a retirada dos postes.



A consultora socioambiental do projeto, Juliana Casadei, reforça que a preocupação ambiental após a entrega da requalificação deve ser de todos. “A arborização de uma cidade é benefício para a população em geral e o paisagismo da 14 de Julho recebeu uma atenção tão grande que quem passar por ali terá orgulho do nosso centro”, finaliza.



Na segunda-feira (3), às 15h35, será realizada uma Roda de Conversa sobre o Reviva Campo Grande, abrangendo os impactos das obras de requalificação da rua 14 de Julho.

