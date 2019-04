Reviva é inspirado em modelo mundial de grandes centros

As obras do Reviva Centro seguem o modelo mundial dos grandes centro, tentando otimizar o espaço do pedestre e diminuindo o fluxo do trânsito na rua 14 de Julho. A prefeitura almeja um bom resultado após a conclusão da revitalização, tanto para o cliente e para o comerciante.

A rua 14 de Julho também tem uma importância icônica para Campo Grande. O Reviva Campo Grande tem a proposta de criar espaços de qualidade para os transeuntes, promovendo o caráter de espaço público multifuncional.

Time Square

Em algumas cidades pelo mundo, essa proposta de “devolver” o espaço aos pedestres vem dando muito certo. É o caso de Nova York, onde várias avenidas, inclusive a Times Square, passaram pela pedestrianização.

No local, transitam diariamente cerca de 400 mil pessoas e, desde que passou a ter mais espaço para andar, a via é constantemente fechada para eventos. Quando falamos em vantagens sobre a valorização do pedestre, saiba que as lesões causadas por acidentes de trânsito baixaram 33% e o número de estabelecimentos comerciais aumentou 180% nos últimos anos.

Outra semelhança com o projeto de Nova York é o piso usado na avenida. Na requalificação da rua 14 de Julho, o piso escolhido para dar charme à via foi o fulget.

