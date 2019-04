Reviva interdita parcialmente a Afonso Pena

Da Redação com Assessoria

A principal avenida da capital, a Afonso Pena, está parcialmente interditada no sentido Shopping Campo Grande. Apenas uma faixa de rolamento está disponível no cruzamento com a rua 14 de Julho.

A previsão é de três a quatro dias de trabalhos no local. Equipes da Engepar, empresa responsável pela obra, estão impermeabilizando caixas pré-moldadas de telecomunicação e elétrica.

O embutimento das infraestruturas está quase finalizado entre as ruas Maracaju e Antônio Maria Coelho. O próximo passo é preparar o pavimento.

Junto das obras de revitalização da rua 14 de Julho, a Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS) está expandindo a rede de gás natural para atender comerciantes e moradores da região.

As equipes também estão instalando a nova rede subterrânea. Pelo menos 20% dos cabos de energia já foram colocados.

De acordo com a Engepar, a rede de esgoto já está concluída em todo o trecho da avenida Fernando Corrêa da Costa até a Mato Grosso. O trabalho retirou toda a tubulação antiga e substituiu por uma nova. A drenagem, também está praticamente concluída.

Serão 2,5 quilômetros de rede, da Fernando Corrêa da Costa até a avenida Mato Grosso. O investimento pode chegar a R$ 2 milhões. Até o momento, foram executadas cerca de 80% das obras de tubulação de gás natural.

