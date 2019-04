Técnicos vão ao “Reviva” para definir ações socioambientais

Uma equipe formada por representantes da Agetran, Semed, Sectur e Planurb fez uma visita técnica às obras de requalificação da rua 14 de Julho nesta semana.

O grupo de trabalho multidisciplinar vai trabalhar a questão socioambiental no quadrilátero que compõe o Programa Reviva Campo Grande. O objetivo é conhecer mais a fundo o projeto e, assim, desenvolver ações direcionadas de educação ambiental ao público direta e indiretamente impactado, focando nos segmentos patrimonial, para o trânsito e ambiental.

A visita começou na quadra entre as ruas Antônio Maria Coelho e Maracaju, onde o arquiteto e gerente do projeto, Cristiano Almeida, da Unidade Gestora do Programa, explicou cada fase da obra, desde as interdições, retiradas de tapumes e realização de calçadas. A engenheira agrônoma Juliana Casadei, que acompanhou o grupo, falou das novas estruturas de água, gás natural e energia. Falou ainda das etapas de retirada dos postes e implantação do paisagismo, as últimas a serem feitas.

Um dos integrantes da equipe, o arquiteto Fernando Batiston, da Sectur, que está fazendo o levantamento histórico e arquitetônico de 40 prédios tombados da rua 14 de Julho, relatou sobre o processo que está sendo desenvolvido de resgate do patrimônio histórico e cultural.

“Vamos fazer ações de educação ambiental para conservação e preservação da rua 14 de Julho nas escolas da rede pública de ensino da região central. Para o mês de maio, já está agendada uma ação na Escola Municipal Geraldo Castelo”, informa o engenheiro ambiental da Planurb, Vinícius Zanardo.

