“Juntos por Campo Grande” investe R$ 349 mi em obras na capital

O Governo de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Campo Grande, estão realizando investimentos na infraestrutura da capital, através do programa “Juntos por Campo Grande”, para melhorar a vida da população da capital sul-mato-grossense.

As duas etapas do programa, em 2015 e 2019, garantiram R$ 349 milhões em obras na capital, totalizando R$ 722 milhões em investimentos.

O secretário Especial e Chefe de Gabinete do governador Reinaldo Azambuja, Carlos Alberto de Assis, destaca que graças aos recursos do governo é que foi possível a retomada de várias obras na capital.

“O próprio prefeito reconhece que só foi possível a retomada dessas obras a partir do momento em que o Governo do Estado disponibilizou a contrapartida para se liberar esses recursos para dar andamento a essas obras. Essa é a grande parceria. O Estado faz a sua parte e o município executa as obras”, explicou Assis.

Entre os investimentos estão as obras de contenção do rio Anhanduí, na avenida Ernesto Geisel. O projeto inclui a recomposição das margens do rio Anhanduí, com a construção de muros de gabião e placas de concreto, a implantação de uma ciclovia, a construção de bocas de lobo para captar a enxurrada e a recomposição da pista.

Também é realizado obras de drenagem e pavimentação do bairro Nova Lima, onde na primeira etapa da obra foram feitos 10 km de drenagem, 14 de pavimentação e 4,78 de recapeamento no quadrilátero das ruas Marques de Herval, Jerônimo de Albuquerque, Zulmira Borba e da avenida Cônsul Assaf Trad.

No Jardim Anache as obras de pavimentação e drenagem estão em andamento, o projeto está orçado em mais de R$ 10,3 milhões em recursos de um financiamento do PAC Pavimentação. O prazo para ser concluído é de um ano.

O Centro Esportivo do Vila Almeida também está em obra, mais precisamente na fase de conclusão. O objetivo é propiciar esporte e lazer aos moradores da região.

Também existe um investimento no ginásio Guanandizão no valor de R$ 2 milhões. A obra inclui a recuperação da parte hidráulica e elétrica, arquibancada, vestiários, alojamentos, banheiros, cobertura, pintura e reurbanização da área externa do complexo esportivo. Entre as melhorias também estão adaptações para garantir acessibilidade e segurança

