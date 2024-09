Licenciamento em setembro é para veículos com placas de final 9

O mês de setembro no setor automotivo é dedicado para o licenciamento de veículos com as placas final 9 em todo Mato Grosso do Sul.

Ao todo são 182 mil em todo Estado, sendo que mais de 33 mil já se regularizaram.

Para quem vai pagar agora em setembro e se o veículo não tiver outros débitos, o valor será de R$ 224,18.

A taxa anual de licenciamento pode ser paga pelo autoatendimento, no portal de serviços Meu Detran ou pelo aplicativo Detran MS. Basta emitir a guia ou copiar o código de barras para pagamento.

Outra opção é buscar atendimento presencial em uma agência do Detran-MS.

Após a quitação do débito, é importante que o proprietário emita o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo). O CRLV-e pode ser visualizado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito do governo federal.

