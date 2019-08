Licitações do Aquário do Pantanal podem ser abertas no próximo mês

A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), realizou a quarta reunião técnica do Centro de Pesquisas e Reabilitação da Ictiofauna Pantaneira (Aquário do Pantanal), nesta semana. Na ocasião foram apresentados os processos licitatórios que serão iniciados em setembro.

Na ocasião foi apresentada a evolução dos trabalhos de levantamento de pré-execução das frentes cujos processos licitatórios serão iniciados no próximo mês.

A primeira frente a ser executada será de construção, com a finalização da cobertura metálica seguida da substituição de dez placas de vidros da cúpula. O governo está em fase de elaboração do edital para execução destes serviços. A próxima etapa será a conclusão das monocapas dos pórticos vermelhos e dos forros internos do auditório e da biblioteca.

O encontro da equipe técnica foi conduzido pelo vice-governador e secretário de Infraestrutura, Murilo Zauith e, como de costume, contou com a participação de representantes de diversos órgãos que têm acompanhado o andamento dos trabalhos: Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ MS), Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB MS).

Sobre o Aquário do Pantanal

Instalado no Parque das Nações Indígenas, principal cartão postal de Campo Grande, o centro de pesquisa contará com 32 tanques (24 internos e oito externos) da ictiofauna pantaneira (peixes e répteis), mais de 5,4 milhões de litros de água e um sistema de suporte à vida com condições reais do habitat. O objetivo é fazer do espaço um centro de referência em pesquisas e, para isso, o empreendimento também terá um museu interativo, biblioteca, auditório com capacidade para 250 pessoas, sala de exposição e laboratórios de pesquisa para estudantes, cientistas e pesquisadores.

